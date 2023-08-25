Российские войска уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа в ДНР
Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена самоходная установка «Гвоздика» ВСУ в районе Новополь.
«Штурмовой и армейской авиацией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, Приютного», — говорится в сообщении.
Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного.
Также российская артиллерия поразила пункт ВСУ под Артёмовском.