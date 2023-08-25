Российские войска уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа в ДНР

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил об уничтожении российскими военными двух БПЛА противника самолётного типа «Фурия».

Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена самоходная установка «Гвоздика» ВСУ в районе Новополь.

«Штурмовой и армейской авиацией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, Приютного», — говорится в сообщении.

Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного.

Также российская артиллерия поразила пункт ВСУ под Артёмовском.