За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 337 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке и Старомихайловке.
Отмечается, что в результате обстрелов погибла женщина в Петровском районе Донецка, ещё четыре человека получили ранения.
Кроме того, сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и шести объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее спецкор RT показал последствия обстрела ВСУ больницы в Донецке.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что ВСУ вели обстрел района больницы Вишневского.