За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 337 снарядов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 337 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке и Старомихайловке.

Отмечается, что в результате обстрелов погибла женщина в Петровском районе Донецка, ещё четыре человека получили ранения.

Кроме того, сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и шести объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее спецкор RT показал последствия обстрела ВСУ больницы в Донецке.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что ВСУ вели обстрел района больницы Вишневского.