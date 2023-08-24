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Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадал один из корпусов горбольницы

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины повреждения получили стоматологический корпус центральной городской больницы, многоквартирный дом и несколько автомобилей.
Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадал один из корпусов горбольницы
  • РИА Новости

«В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление», — поделился он в своём Telegram-канале.

Мэр уточнил, что также в результате ночного обстрела произошло возгорание кровли, был повреждён фасад одного из магазинов.

Ранее Кулемзин заявил, что здание Донецкого профессионального горного лицея, которое находится в Петровском районе, повреждено в результате обстрела украинской армии.

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