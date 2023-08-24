Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадал один из корпусов горбольницы
- РИА Новости
«В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление», — поделился он в своём Telegram-канале.
Мэр уточнил, что также в результате ночного обстрела произошло возгорание кровли, был повреждён фасад одного из магазинов.
Ранее Кулемзин заявил, что здание Донецкого профессионального горного лицея, которое находится в Петровском районе, повреждено в результате обстрела украинской армии.