Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадал один из корпусов горбольницы

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины повреждения получили стоматологический корпус центральной городской больницы, многоквартирный дом и несколько автомобилей.

«В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление», — поделился он в своём Telegram-канале.

Мэр уточнил, что также в результате ночного обстрела произошло возгорание кровли, был повреждён фасад одного из магазинов.

Ранее Кулемзин заявил, что здание Донецкого профессионального горного лицея, которое находится в Петровском районе, повреждено в результате обстрела украинской армии.