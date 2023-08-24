Власти сообщили о повреждении транспортного объекта в Днепропетровске

Объект транспортной инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске на Украине, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Об этом Лысак написал в Telegram.

«Разрушениям подвергся транспортный объект», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание ТСН сообщило, что в городе Днепропетровске произошли взрывы.