Власти сообщили о повреждении транспортного объекта в Днепропетровске
Объект транспортной инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске на Украине, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
- РИА Новости
Об этом Лысак написал в Telegram.
«Разрушениям подвергся транспортный объект», — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание ТСН сообщило, что в городе Днепропетровске произошли взрывы.
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