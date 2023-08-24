Эксперт Го Сюань: ВСУ в контрнаступлении используют тактику Первой мировой

В ходе своего контрнаступления украинская армия применяет тактику Первой мировой войны, заявил китайский военный эксперт Го Сюань.

«Если смотреть чисто с точки зрения военного дела, то такое масштабное позиционное контрнаступление украинской армии соответствует наиболее типичной тактике Первой мировой войны», — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, данная тактика требует большой численности войск и примерно троекратного перевеса наступающей стороны.

Он отметил, что во время Первой мировой было более десятка таких битв, и только две были победоносными.

Ранее издание Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.