Эксперт Го Сюань: ВСУ в контрнаступлении используют тактику Первой мировой
«Если смотреть чисто с точки зрения военного дела, то такое масштабное позиционное контрнаступление украинской армии соответствует наиболее типичной тактике Первой мировой войны», — цитирует РИА Новости эксперта.
По его словам, данная тактика требует большой численности войск и примерно троекратного перевеса наступающей стороны.
Он отметил, что во время Первой мировой было более десятка таких битв, и только две были победоносными.
Ранее издание Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.