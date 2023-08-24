Немецкий генерал Катер назвал ошибочными попытки ВСУ прорвать оборону в лоб
Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.
Экс-военный усомнился в способности ВСУ захватить Мелитополь до наступления зимы.
Он отметил, что за последние несколько месяцев ситуация на линии фронта сильно не изменилась.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у украинской стороны «будут ещё мучительные потери», и призвал граждан страны готовиться к затяжному конфликту с Россией.
Резников также заявил, что готов подать в отставку.
Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.