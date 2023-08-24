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Немецкий генерал Катер назвал ошибочными попытки ВСУ прорвать оборону в лоб

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Попытки армии Украины прорвать оборону российской армии лобовыми атаками являются ошибкой, заявил генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер.

Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.

Экс-военный усомнился в способности ВСУ захватить Мелитополь до наступления зимы.

Он отметил, что за последние несколько месяцев ситуация на линии фронта сильно не изменилась.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у украинской стороны «будут ещё мучительные потери», и призвал граждан страны готовиться к затяжному конфликту с Россией.

Резников также заявил, что готов подать в отставку.

Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.

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