МО России показало боевую работу вертолётов Ка-52 на Южно-Донецком направлении

Минобороны России опубликовало видео уничтожения сил украинской армии на Южно-Донецком направлении фронта спецоперации вертолётами Ка-52 «Аллигатор».

Соответствующие кадры опубликовал официальный Telegram-канал ведомства.

В сообщении подчёркивается, что лётчики разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 точными ударами управляемых ракет выводят из строя бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.

21 августа ведомство заявило, что ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 Braveheart, а также американскую гаубицу M777 ВСУ на Южно-Донецком направлении.