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МО России показало боевую работу вертолётов Ка-52 на Южно-Донецком направлении

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения сил украинской армии на Южно-Донецком направлении фронта спецоперации вертолётами Ка-52 «Аллигатор».
МО России показало боевую работу вертолётов Ка-52 на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

Соответствующие кадры опубликовал официальный Telegram-канал ведомства.

В сообщении подчёркивается, что лётчики разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 точными ударами управляемых ракет выводят из строя бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.

21 августа ведомство заявило, что ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 Braveheart, а также американскую гаубицу M777 ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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