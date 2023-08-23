МО России показало боевую работу вертолётов Ка-52 на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
Соответствующие кадры опубликовал официальный Telegram-канал ведомства.
В сообщении подчёркивается, что лётчики разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 точными ударами управляемых ракет выводят из строя бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации.
21 августа ведомство заявило, что ВС России уничтожили британскую самоходную установку AS-90 Braveheart, а также американскую гаубицу M777 ВСУ на Южно-Донецком направлении.