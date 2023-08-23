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Премьер Речан: Молдавия поможет экспорту зерна Украины вопреки позиции фермеров

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Власти Молдавии будут и далее содействовать экспорту зерна с Украины через свою территорию, это будет делаться несмотря на издержки и протесты молдавских фермеров.
Премьер Речан: Молдавия поможет экспорту зерна Украины вопреки позиции фермеров
  • AP

Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Его слова приводит Sputnik Молдова.

В июне спикер парламента Молдавии Игорь Гросу вышел к протестующим в Кишинёве фермерам и пообещал посодействовать поиску решения проблем.

20 июня фермеры проводили акцию протеста по всей Молдавии. 8 июня они блокировали национальные дороги и некоторые пограничные пункты. Фермеры требовали ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.

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