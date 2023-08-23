Премьер Речан: Молдавия поможет экспорту зерна Украины вопреки позиции фермеров

Власти Молдавии будут и далее содействовать экспорту зерна с Украины через свою территорию, это будет делаться несмотря на издержки и протесты молдавских фермеров.

AP

Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Его слова приводит Sputnik Молдова. В июне спикер парламента Молдавии Игорь Гросу вышел к протестующим в Кишинёве фермерам и пообещал посодействовать поиску решения проблем. 20 июня фермеры проводили акцию протеста по всей Молдавии. 8 июня они блокировали национальные дороги и некоторые пограничные пункты. Фермеры требовали ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.