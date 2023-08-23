Кулемзин: снаряд ВСУ попал в помещение горного лицея в Донецке
- РИА Новости
Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Он сообщил, что подразделения украинских войск в ходе обстрела повредили кровлю, остекление и оборудование учебного заведения.
«В результате обстрела Петровского района по улице Магнитной произошло прямое попадание в учебный класс горного лицея», — написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что бойцы ВСУ выпустили за полчаса 29 снарядов по жилым кварталам Донецка.