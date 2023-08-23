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Кулемзин: снаряд ВСУ попал в помещение горного лицея в Донецке

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Здание Донецкого профессионального горного лицея, которое находится в Петровском районе, повреждено в результате обстрела украинской армии.
Кулемзин: снаряд ВСУ попал в помещение горного лицея в Донецке
  • РИА Новости

Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Он сообщил, что подразделения украинских войск в ходе обстрела повредили кровлю, остекление и оборудование учебного заведения.

«В результате обстрела Петровского района по улице Магнитной произошло прямое попадание в учебный класс горного лицея», — написал Кулемзин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что бойцы ВСУ выпустили за полчаса 29 снарядов по жилым кварталам Донецка.

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