Кулемзин: снаряд ВСУ попал в помещение горного лицея в Донецке

Здание Донецкого профессионального горного лицея, которое находится в Петровском районе, повреждено в результате обстрела украинской армии.

Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Он сообщил, что подразделения украинских войск в ходе обстрела повредили кровлю, остекление и оборудование учебного заведения.

«В результате обстрела Петровского района по улице Магнитной произошло прямое попадание в учебный класс горного лицея», — написал Кулемзин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что бойцы ВСУ выпустили за полчаса 29 снарядов по жилым кварталам Донецка.