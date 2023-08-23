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Военная хроника сообщает о «Калибрах» над Украиной

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Военная хроника сообщает о пролёте ракет «Калибр» над Украиной. По сведениям украинских мониторинговых каналов, ракеты идут тремя группами — на Кировоград, Николаев и Черкассы.
Военная хроника сообщает о «Калибрах» над Украиной
  • AP

В Кировоградской области находится несколько военных объектов ВСУ: в Кропивницком размещается база 3-го отдельного полка СпН, 169-я передвижная ремонтно-техническая база, а также 548-я отдельная радиолокационная рота ВСУ.

В Черкассах находится 156-й зенитно-ракетный полк ВСУ, а также 2032-й радиотехнический батальон.

В Винницкой области, помимо логистических узлов и топливных хранилищ, есть несколько ключевых объектов ВСУ: 48-й арсенал в Калиновке, а также база 748-й отдельной радиолокационной роты.

В Николаеве находятся 723-я отдельная радиолокационная рота ВСУ, 198-й учебный центр ВМС, 19-й полк охраны общественного порядка и база 36 ОБрМП, пишет Военная хроника.

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