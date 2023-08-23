WSJ: западная техника на Украине стала лёгкой мишенью для российской артиллерии
- РИА Новости
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась лёгкой мишенью для российской артиллерии», — говорится в публикации.
Отмечается, что в начале украинского контрнаступления в июне западная военная техника не могла передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолётов, противотанковых ракет и артиллерии.
Ранее Forbes писал, что недавно задействованная украинскими властями 82-я бригада Вооружённых сил Украины сразу же начала терять военную технику.