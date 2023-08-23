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WSJ: западная техника на Украине стала лёгкой мишенью для российской артиллерии

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Военная техника, которую страны Запада поставляют Вооружённым силам Украины, стала лёгкой мишенью для российской артиллерии.
WSJ: западная техника на Украине стала лёгкой мишенью для российской артиллерии
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась лёгкой мишенью для российской артиллерии», — говорится в публикации.

Отмечается, что в начале украинского контрнаступления в июне западная военная техника не могла передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолётов, противотанковых ракет и артиллерии.

Ранее Forbes писал, что недавно задействованная украинскими властями 82-я бригада Вооружённых сил Украины сразу же начала терять военную технику.

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