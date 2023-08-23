WSJ: западная техника на Украине стала лёгкой мишенью для российской артиллерии

Военная техника, которую страны Запада поставляют Вооружённым силам Украины, стала лёгкой мишенью для российской артиллерии.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась лёгкой мишенью для российской артиллерии», — говорится в публикации.

Отмечается, что в начале украинского контрнаступления в июне западная военная техника не могла передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолётов, противотанковых ракет и артиллерии.

Ранее Forbes писал, что недавно задействованная украинскими властями 82-я бригада Вооружённых сил Украины сразу же начала терять военную технику.