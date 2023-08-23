ТСН: на Украине арестовали блогера за распространение видео работы системы ПВО

На Украине арестовали блогера за распространение видео работы системы ПВО в Киеве.

«На видео попали позиции ВСУ и направление систем ПВО, а также результат поражения воздушных целей», — говорится в сообщении телеканала ТСН.

Уточняется, что автора блога осудили на пять лет.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.

Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.