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ТСН: на Украине арестовали блогера за распространение видео работы системы ПВО

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На Украине арестовали блогера за распространение видео работы системы ПВО в Киеве.
ТСН: на Украине арестовали блогера за распространение видео работы системы ПВО
  • Gettyimages.ru

«На видео попали позиции ВСУ и направление систем ПВО, а также результат поражения воздушных целей», — говорится в сообщении телеканала ТСН.

Уточняется, что автора блога осудили на пять лет.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.

Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.

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