Минобороны России: ВСУ потеряли 180 военных на Донецком направлении
- AP
Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.
«На Донецком направлении... потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих», — указывается в заявлении министерства.
Уточняется, что также российскими войсками были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее Минобороны России заявило, что на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ.