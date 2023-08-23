Минобороны России: ВСУ потеряли 180 военных на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли 180 военных убитыми и ранеными на Донецком направлении.

Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.

«На Донецком направлении... потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих», — указывается в заявлении министерства.

Уточняется, что также российскими войсками были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее Минобороны России заявило, что на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ.