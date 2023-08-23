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Зеленский заявил, что ВСУ наступают медленно и сложно, но «в верном направлении»

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Украинские военные наступают медленно, «но в правильном направлении», хотя ВСУ сейчас «очень сложно», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что ВСУ наступают медленно и сложно, но «в верном направлении»
  • Gettyimages.ru

Во время выступления перед журналистами в Финляндии глава государства отметил, что не будет всё публично говорить.

По его словам, в наступлении «самое главное — тенденция».

«Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идём постоянно и постоянно двигаемся вперёд. Да, понемногу, но тем не менее направление правильное», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Швейцарское издание Le Temps ранее писало, что украинские власти практически полностью запретили журналистам из других стран находиться на линии фронта.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.

Британский военный эксперт Шон Белл подчеркнул, что такие резервы предназначены для использования прорыва линии обороны России и придания наступлению импульса, однако сейчас ВСУ используют их для помощи в боях на передовой.

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