На Украине заявили, что разрабатывают аналог российского «Ланцета»

Украинские власти заявили, что в стране разрабатывают аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет».

Об этом сообщило украинское издание «Факти» со ссылкой на вице-премьера Украины Михаила Фёдорова.

Он признал, что «Ланцеты» являются эффективным оружием.

По его словам, украинские производители уже создали аналог российских дронов-камикадзе. Украинская версия получила название «Перун».

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.

Также сообщалось, что «Ростех» планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.