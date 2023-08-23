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На Украине заявили, что разрабатывают аналог российского «Ланцета»

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Украинские власти заявили, что в стране разрабатывают аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет».
На Украине заявили, что разрабатывают аналог российского «Ланцета»
  • РИА Новости

Об этом сообщило украинское издание «Факти» со ссылкой на вице-премьера Украины Михаила Фёдорова.

Он признал, что «Ланцеты» являются эффективным оружием.

По его словам, украинские производители уже создали аналог российских дронов-камикадзе. Украинская версия получила название «Перун».

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.

Также сообщалось, что «Ростех» планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.

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