Рогов: на двух направлениях в Запорожской области идут ожесточённые бои

Ожесточённые бои идут в Запорожской области на двух направлениях.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ активизировались на Времевском и Ореховском направлениях. Сейчас там идут ожесточённые бои», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что все попытки прорвать линию обороны ВС России пресекаются.

Ранее Рогов заявил, что российские войска пресекли три попытки военнослужащих Вооружённых сил Украины обойти с юго-востока село Урожайное в Донецкой Народной Республике.