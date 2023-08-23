Гагин заявил, что аккумулированные в районе Урожайного силы ВСУ ежедневно тают

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что аккумулированные в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике силы украинской армии ежедневно тают.

Об этом Гагин сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в районе Урожайного возобновлено серьёзное противостояние между сторонами.

«Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно. Они тают благодаря работе нашей авиации, артиллерии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные продолжают попытки закрепиться в населённых пунктах Старомайорское и Урожайное в ДНР.