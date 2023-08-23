Узнать больше

Соскин: Украина должна закончить конфликт до сокращения помощи от США

Короткая ссылка
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Украине необходимо завершить конфликт до того, как Соединённые Штаты сократят помощь Киеву.
Соскин: Украина должна закончить конфликт до сокращения помощи от США
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

По мнению Соскина, Вашингтон близок к тому, чтобы прекратить или урезать финансирование Украины.

Он добавил, что вслед за США такое решение примут Германия, Великобритания и другие европейские страны.

«Моё мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают», — сказал Соскин.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы всё меньше поддерживают отправку вооружений Киеву.

Также член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин отметила, что США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить