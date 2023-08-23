Соскин: Украина должна закончить конфликт до сокращения помощи от США

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Украине необходимо завершить конфликт до того, как Соединённые Штаты сократят помощь Киеву.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

По мнению Соскина, Вашингтон близок к тому, чтобы прекратить или урезать финансирование Украины.

Он добавил, что вслед за США такое решение примут Германия, Великобритания и другие европейские страны.

«Моё мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают», — сказал Соскин.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы всё меньше поддерживают отправку вооружений Киеву.

Также член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин отметила, что США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам.