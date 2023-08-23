Медведев: России пришлось начать СВО для недопущения масштабной агрессии против себя

Запад и киевский режим готовили масштабную агрессию против России, поэтому российской стороне пришлось начать спецоперацию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Постепенно, по всем возможным направлениям, шла подготовка к масштабной агрессии против России», — написал Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru.

По его словам, предотвратить такую развязку можно было только применением силы.

Он отметил, что Россия не получила гарантий неприсоединения Украины к НАТО.

18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

Как заявила 16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление Йенсена о возможности вступления Украины в НАТО является вбросом.