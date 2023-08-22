Датский режиссёр Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение

Датский режиссёр, сценарист и актёр Ларс фон Триер раскритиковал решение Дании по поводу отправки истребителей F-16 на Украину и заявил, что «жизни русских тоже имеют значение».

Об этом он написал на своей неверифицированной странице в Instagram*.

В посте режиссёр обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Дании Метте Фредериксен и российскому лидеру Владимиру Путину.

«Жизни русских тоже имеют значение! С уважением, Ларс», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Фредериксен на днях позировала с улыбкой, «как игривая новоиспечённая влюблённая», в кабине для пилота «одной из самых страшных современных машин для убийства».

Ранее Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, минимальный срок поставки F-16 составит шесть-семь месяцев.

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