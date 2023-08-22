Минобороны Украины предоставит военкоматам доступ ко всем госреестрам
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- © Matthias Schrader
По его словам, к середине будущей осени Киев выйдет на «серьёзную цифровизацию центров комплектации, бывших военкоматов».
«Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией», — приводит слова Резникова украинское издание «СТРАНА.ua».
Министр добавил, что такая мера позволит автоматически обмениваться данными реестров Минюста, МВД, Центризбиркома, МИД, а также Госпогранслужбы.
Ранее украинский военнопленный Назар Курьян рассказал, что среди бойцов ВСУ наблюдается деморализация.