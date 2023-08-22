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Минобороны Украины предоставит военкоматам доступ ко всем госреестрам

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Министерство обороны Украины предоставит всем военкоматам доступ к государственным реестрам. Такое заявление сделал глава ведомства Алексей Резников.
Минобороны Украины предоставит военкоматам доступ ко всем госреестрам
  • AP
  • © Matthias Schrader

По его словам, к середине будущей осени Киев выйдет на «серьёзную цифровизацию центров комплектации, бывших военкоматов».

«Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией», — приводит слова Резникова украинское издание «СТРАНА.ua».

Министр добавил, что такая мера позволит автоматически обмениваться данными реестров Минюста, МВД, Центризбиркома, МИД, а также Госпогранслужбы.

Ранее украинский военнопленный Назар Курьян рассказал, что среди бойцов ВСУ наблюдается деморализация.

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