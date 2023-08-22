Гросси: МАГАТЭ информирует о продолжающихся военных действиях в районе ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ по-прежнему сообщают о продолжающихся военных действиях в районе Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Как передаёт ТАСС, эксперты МАГАТЭ продолжают информировать о продолжающихся признаках военной активности в районе Запорожской АЭС: иногда в непосредственной близости от объекта, иногда на некотором отдалении от него.

Так, 14 августа взрыв сотряс окна комнат экспертов, после чего два дня спустя послышались звуки стрельбы, сказано в сообщении.

Кроме того, 17 августа произошёл один взрыв вблизи станции, а 20 августа на некотором расстоянии от станции были зафиксированы пять взрывов, 21 августа — ещё пять.

19 августа советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные за сутки совершают до десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников.