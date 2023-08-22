Узнать больше

Гросси: МАГАТЭ информирует о продолжающихся военных действиях в районе ЗАЭС

Короткая ссылка
Специалисты МАГАТЭ по-прежнему сообщают о продолжающихся военных действиях в районе Запорожской АЭС.
Гросси: МАГАТЭ информирует о продолжающихся военных действиях в районе ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Как передаёт ТАСС, эксперты МАГАТЭ продолжают информировать о продолжающихся признаках военной активности в районе Запорожской АЭС: иногда в непосредственной близости от объекта, иногда на некотором отдалении от него.

Так, 14 августа взрыв сотряс окна комнат экспертов, после чего два дня спустя послышались звуки стрельбы, сказано в сообщении.

Кроме того, 17 августа произошёл один взрыв вблизи станции, а 20 августа на некотором расстоянии от станции были зафиксированы пять взрывов, 21 августа — ещё пять.

19 августа советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные за сутки совершают до десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить