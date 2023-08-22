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Пленный боец ВСУ рассказал, что его бросили сослуживцы после получения ранения

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Украинский военнопленный Сергей Роско попал под огонь артиллерии ВС России вместе с сослуживцами, которые его бросили после ранения при подрыве.
Пленный боец ВСУ рассказал, что его бросили сослуживцы после получения ранения
  • РИА Новости

Видео с пленным бойцом ВСУ опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«Как пришёл в себя, дополз до ближайшего окопа, где дня два-три пролежал, после чего меня увидели русские солдаты, вытянули меня из окопа, оказали медицинскую помощь, забрали и передали в госпиталь», — поделился Роско.

Он рассказал, что при военной подготовке инструкторы НАТО внушали украинцам, что «ослабшую» российскую армию якобы можно быстро победить. По словам пленного, российские военные имеют хороший уровень подготовки, а командиры ВСУ не могут дойти и половины пути до позиций и предпочитают оставаться на удалении от фронта.

Ранее пленный солдат ВСУ Станислав Краевский сообщил, что российские врачи сделали всё, чтобы спасти его ногу, ранение которой он получил под Угледаром.

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