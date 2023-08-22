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Военная хроника: российская артиллерия в районе Работина не смолкает

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Российская артиллерия в районе Работина в Запорожской области работает не смолкая, утром и днём 22 августа ВСУ предприняли несколько небольших попыток перегруппироваться, после чего возобновились бои. Об этом сообщает Военная хроника.
Военная хроника: российская артиллерия в районе Работина не смолкает
  • РИА Новости

«Тактика украинских войск пока не меняется: небольшие группы раскидываются по лесополосам, после чего начинает скапливаться техника. Эффект такого наступления для ВСУ тот же, что под Пятихатками: высокая плотность техники позволяет артиллерии ВС России поражать больше целей», — говорится в сообщении.

Сейчас наступление ВСУ идёт по оставшимся дорогам, что облегчает работу артиллерии и дронам.

Минные поля по-прежнему мешают ВСУ совершать фланговые манёвры. Направление прорыва так же не меняется — судя по всему, план командования ВСУ предполагает выход и закрепление на северной окраине села.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские войска выбили подразделения ВСУ из центра села Работино в Запорожской области.

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