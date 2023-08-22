Военная хроника: российская артиллерия в районе Работина не смолкает
- РИА Новости
«Тактика украинских войск пока не меняется: небольшие группы раскидываются по лесополосам, после чего начинает скапливаться техника. Эффект такого наступления для ВСУ тот же, что под Пятихатками: высокая плотность техники позволяет артиллерии ВС России поражать больше целей», — говорится в сообщении.
Сейчас наступление ВСУ идёт по оставшимся дорогам, что облегчает работу артиллерии и дронам.
Минные поля по-прежнему мешают ВСУ совершать фланговые манёвры. Направление прорыва так же не меняется — судя по всему, план командования ВСУ предполагает выход и закрепление на северной окраине села.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские войска выбили подразделения ВСУ из центра села Работино в Запорожской области.