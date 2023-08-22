Военные рассказали военкору RT о работе САУ «Мста-С» ВС России на подступах к Марьинке

Российские военнослужащие рассказали военкору RT Халеду аль-Джаббури, что САУ «Мста-С» эффективно уничтожает западную бронетехнику. Так, недавно подразделение «Днепр» уничтожило французские САУ CAESAR.

Российская САУ «Мста-С» работает по позициям украинских войск и их артиллерии на подступах к Марьинке, отметил корреспондент. Иногда обстановка усложняется из-за западных спутников.

«Близко к переднему краю, до 2 км от передка, работаем как можно дальше. Единиц техники поражённой уже достаточно прилично», — рассказал военкору российский военный.

Сейчас город, за исключением двух улиц на окраине, находится под контролем российских сил.

Ранее российские разведчики перехватили разговоры солдат ВСУ, которые просят об эвакуации на Марьинском направлении в ДНР, но получают в ответ приказ стоять до последнего.