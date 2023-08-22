Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил взыскать в пользу страны активы Минобороны Белоруссии, в том числе системы авиационного пуска.

Соответствующее заявление суд опубликовал в Telegram-канале.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 закона Украины «О санкциях», — говорится в сообщении.

ВАКС решил взыскать в доход Украины имущество, принадлежащее Минобороны Белоруссии, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

26 июля сообщалось, что послы Евросоюза решили ужесточить санкции против Белоруссии из-за связи с Россией.