ВС России нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ у Молочарки

Артиллерийские соединения группировки войск «Юг» нанесли удар по району сосредоточения 3-го батальона ВС Украины в районе Молочарки.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Расчётами РСЗО «Торнадо-С» артиллерийского соединения Южной группировки войск нанесён удар по району сосредоточения 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Молочарка», — сказал он в комментарии, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что ВС России поразили скопление техники, вооружения и живой силы ВСУ, в том числе семь танков, шесть БМП, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и до десяти единиц грузовых автомобилей.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение самолётом ВКС в Чёрном море быстроходного военного катера Willard Sea Force производства США с десантом ВСУ.