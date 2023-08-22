«Профессор из окопа» Шандор станет новым послом Украины в Венгрии
- РИА Новости
Об этом сообщает ATV со ссылкой на решение о верительной грамоте со стороны главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Киев выдвинул Шандора на эту должность ещё в марте текущего года, однако только в августе его кандидатуру одобрила президент Венгрии Каталин Новак, решение также поддержало венгерское внешнеполитическое ведомство.
«Сийярто уже поставил свою министерскую подпись на решении об агремане Фёдору Шандору, это подтверждается несколькими источниками», — утверждается в статье.
Уточняется, что назначение Шандора станет официальным после его прибытия в Будапешт и вручения верительных грамот президенту Венгрии.
Украинские СМИ прозвали Шандора «профессором из окопа» после того, как в сети распространился снимок, на котором политик сидит в каске с автоматом.
Ранее Новак подписала агреман для нового украинского посла Шандора.