«Профессор из окопа» Шандор станет новым послом Украины в Венгрии

На должность нового посла Украины в Венгрии утверждена кандидатура Фёдора Шандора, профессора Ужгородского национального университета, служившего в Закарпатской бригаде теробороны.

Об этом сообщает ATV со ссылкой на решение о верительной грамоте со стороны главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Киев выдвинул Шандора на эту должность ещё в марте текущего года, однако только в августе его кандидатуру одобрила президент Венгрии Каталин Новак, решение также поддержало венгерское внешнеполитическое ведомство.

«Сийярто уже поставил свою министерскую подпись на решении об агремане Фёдору Шандору, это подтверждается несколькими источниками», — утверждается в статье.

Уточняется, что назначение Шандора станет официальным после его прибытия в Будапешт и вручения верительных грамот президенту Венгрии.

Украинские СМИ прозвали Шандора «профессором из окопа» после того, как в сети распространился снимок, на котором политик сидит в каске с автоматом.

Ранее Новак подписала агреман для нового украинского посла Шандора.