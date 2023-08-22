Минобороны России: ВСУ потеряли более 230 военных на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли 235 военных на Донецком направлении.

Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.

«На Донецком направлении... Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих», — отмечается в заявлении.

Также были уничтожены пять боевых машин пехоты ВСУ, два автомобиля, две гаубицы М777 производства США, САУ Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», а также контрбатарейная радиолокационная станция производства США AN/TPQ-36.

Ранее ведомство показало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью управляемой ракеты.