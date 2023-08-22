Украинские войска потеряли за прошедшие десять дней 1,5 тыс. человек на Запорожском направлении, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Только за прошедшие десять дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%», — сказал он.

По словам Балицкого, такова цена за мнимый успех на мировой арене.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские войска выбили подразделения ВСУ из центра села Работино в Запорожской области.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.