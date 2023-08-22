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ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней на Запорожском направлении

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Украинские войска потеряли за прошедшие десять дней 1,5 тыс. человек на Запорожском направлении, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней на Запорожском направлении
  • AP

«Только за прошедшие десять дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%», — сказал он.

По словам Балицкого, такова цена за мнимый успех на мировой арене.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские войска выбили подразделения ВСУ из центра села Работино в Запорожской области.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.

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