ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней на Запорожском направлении
- AP
«Только за прошедшие десять дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%», — сказал он.
По словам Балицкого, такова цена за мнимый успех на мировой арене.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские войска выбили подразделения ВСУ из центра села Работино в Запорожской области.
Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.