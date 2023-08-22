Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в своих социальных сетях осудил дезинформирование американской общественности о ситуации у Вооружённых сил Украины на фронте.

«Даже Washington Post теперь признаёт, что разрекламированное украинское «контрнаступление» полностью провалилось. Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — цитируют его «Известия».

Также он написал, что не знает, смогут ли «неоконсерваторы Байдена», в число которых он причислил главу Госдепа Энтони Блинкена и других американских чиновников, признать провальным украинское контрнаступление ради мирного разрешения конфликта или же они займутся тем, что будут приближать человечество «к ядерному уничтожению, удвоив свои усилия, чтобы сохранить лицо в год выборов?».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская армия тает в результате своего контрнаступления.