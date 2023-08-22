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Кеннеди-младший осудил дезинформирование американцев о ситуации у ВСУ

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в своих социальных сетях осудил дезинформирование американской общественности о ситуации у Вооружённых сил Украины на фронте.
Кеннеди-младший осудил дезинформирование американцев о ситуации у ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Даже Washington Post теперь признаёт, что разрекламированное украинское «контрнаступление» полностью провалилось. Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — цитируют его «Известия».

Также он написал, что не знает, смогут ли «неоконсерваторы Байдена», в число которых он причислил главу Госдепа Энтони Блинкена и других американских чиновников, признать провальным украинское контрнаступление ради мирного разрешения конфликта или же они займутся тем, что будут приближать человечество «к ядерному уничтожению, удвоив свои усилия, чтобы сохранить лицо в год выборов?».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинская армия тает в результате своего контрнаступления.

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