Марочко: ВСУ используют мобильные ретрансляторы для увеличения дальности БПЛА

Украинские войска используют ретрансляторы для увеличения дальности полётов беспилотников, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В комментарии РИА Новости он уточнил, что деятельность ретрансляторов на базе автомобильной техники фиксируется от юго-запада Сватова до Северска.

«Комплексы способны работать в разных режимах. Их работа направлена на преодоление наших средств РЭБ и увеличение дальности полётов БПЛА», — пояснил Марочко.

По его словам, российские военные уже установили несколько принципов деятельности ретрансляторов. Так, например, один из них дублирует поступающий сигнал, а второй принцип основан на кодировке и передаче с разложением на разные частоты.

Ранее Минобороны России сообщило, что киевский режим около 16:00 мск предпринял новую попытку атаки беспилотником в Белгородской области.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ в 14:30 мск предприняли попытку атаки БПЛА самолётного типа. Он был обнаружен и уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.