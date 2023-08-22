Мэр Кривого Рога сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры города
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«Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск», — заявил он.
Кроме того, по словам Вилкула, частично обесточены несколько улиц и линии электротранспорта.
Также глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении «частного предприятия» ночью в Синельниковском районе.
О каком именно предприятии идёт речь, он не уточнил.
Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне.