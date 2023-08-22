Мэр Кривого Рога сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры города

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в соцсетях о повреждении энергетической инфраструктуры.

«Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск», — заявил он.

Кроме того, по словам Вилкула, частично обесточены несколько улиц и линии электротранспорта.

Также глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении «частного предприятия» ночью в Синельниковском районе.

О каком именно предприятии идёт речь, он не уточнил.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне.