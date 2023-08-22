Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении «частного предприятия»
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении «частного предприятия» ночью в Синельниковском районе.
- РИА Новости
«Частное предприятие. Произошёл пожар», — написал он в соцсетях.
По словам Лысака, возгорание удалось потушить. В регионе повреждены несколько ЛЭП.
Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне.
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