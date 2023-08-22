Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении «частного предприятия»

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении «частного предприятия» ночью в Синельниковском районе.

«Частное предприятие. Произошёл пожар», — написал он в соцсетях.

По словам Лысака, возгорание удалось потушить. В регионе повреждены несколько ЛЭП.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне.