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Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении «частного предприятия»

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Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении «частного предприятия» ночью в Синельниковском районе.
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении «частного предприятия»
  • РИА Новости

«Частное предприятие. Произошёл пожар», — написал он в соцсетях.

По словам Лысака, возгорание удалось потушить. В регионе повреждены несколько ЛЭП.

Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсоне.

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