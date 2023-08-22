Узнать больше

Ереван сообщил о гибели военного на границе при обстреле со стороны Азербайджана

Короткая ссылка
Министерство обороны Армении заявило о гибели военного на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпрадзора.

«Смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян Ваник Арамович», — говорится в сообщении.

Неделю назад Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана.

Также Армения попросила провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить