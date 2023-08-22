Ереван сообщил о гибели военного на границе при обстреле со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило о гибели военного на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпрадзора.

«Смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян Ваник Арамович», — говорится в сообщении.

Неделю назад Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана.

Также Армения попросила провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.