Член грузинской правящей партии назвал покидающего Грузию посла США вредителем
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Об этом пишет Sputnik Грузия.
«Вы вредитель, госпожа посол. Посол из вас не получился», — сказал он.
По словам парламентария, Дегнан «не поняла своей миссии». Он напомнил, что у Грузии с США нет свободной торговли и безвизового режима.
Заркуа высказал мнение, что Дегнан своими действиями и заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений России и Грузии.