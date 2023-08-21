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Член грузинской правящей партии назвал покидающего Грузию посла США вредителем

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Член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа назвал завершающую свою работу посла Соединённых Штатов в Грузии Келли Дегнан вредителем.
Член грузинской правящей партии назвал покидающего Грузию посла США вредителем
  • Gettyimages.ru
  • © rarrarorro

Об этом пишет Sputnik Грузия.

«Вы вредитель, госпожа посол. Посол из вас не получился», — сказал он.

По словам парламентария, Дегнан «не поняла своей миссии». Он напомнил, что у Грузии с США нет свободной торговли и безвизового режима.

Заркуа высказал мнение, что Дегнан своими действиями и заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений России и Грузии.

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