Член грузинской правящей партии назвал покидающего Грузию посла США вредителем

Член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа назвал завершающую свою работу посла Соединённых Штатов в Грузии Келли Дегнан вредителем.

Об этом пишет Sputnik Грузия.

«Вы вредитель, госпожа посол. Посол из вас не получился», — сказал он.

По словам парламентария, Дегнан «не поняла своей миссии». Он напомнил, что у Грузии с США нет свободной торговли и безвизового режима.

Заркуа высказал мнение, что Дегнан своими действиями и заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений России и Грузии.