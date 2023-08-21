WSJ: новая система минирования ВС России тормозит контрнаступление ВСУ

Новая система минирования Вооружённых сил России мешает контрнаступлению украинской армии, пишет газета The Wall Street Journal.

«Они (ВС России. — RT) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров», — говорится в материале.

Как отмечает газета, такой слой защиты значительно замедляет контрнаступление украинской армии.

Кроме того, новая российская система минирования заставляет военных ВСУ занимать такие позиции, на которых они становятся лёгкой мишенью для российской артиллерии.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.