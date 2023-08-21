Узнать больше

WSJ: новая система минирования ВС России тормозит контрнаступление ВСУ

Короткая ссылка
Новая система минирования Вооружённых сил России мешает контрнаступлению украинской армии, пишет газета The Wall Street Journal.
WSJ: новая система минирования ВС России тормозит контрнаступление ВСУ
  • РИА Новости

«Они (ВС России. — RT) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров», — говорится в материале.

Как отмечает газета, такой слой защиты значительно замедляет контрнаступление украинской армии.

Кроме того, новая российская система минирования заставляет военных ВСУ занимать такие позиции, на которых они становятся лёгкой мишенью для российской артиллерии.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить