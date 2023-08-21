WP: военные ВСУ не отмечают зоны применения кассетных боеприпасов

Военнослужащие Вооружённых сил Украины не отмечают зоны, где они применяют кассетные боеприпасы, пишет газета The Washington Post.

Газета ссылается на бойца механизированной бригады украинской армии Станислава, команда которого стреляет кассетными боеприпасами из САУ M109 Paladin.

«Когда его спросили о процессе документирования (использования кассетных боеприпасов. — RT), Станислав дал понять, что его нет», — говорится в публикации.

При этом украинский сотрудник по связям с общественностью утверждает, что военные ВСУ записывают места применения кассетных боеприпасов, пишет газета.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами минимум 104 раза за август.

Также сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами вопреки заявлениям США.