Узнать больше

WP: военные ВСУ не отмечают зоны применения кассетных боеприпасов

Короткая ссылка
Военнослужащие Вооружённых сил Украины не отмечают зоны, где они применяют кассетные боеприпасы, пишет газета The Washington Post.
WP: военные ВСУ не отмечают зоны применения кассетных боеприпасов
  • AP
  • © Libkos

Газета ссылается на бойца механизированной бригады украинской армии Станислава, команда которого стреляет кассетными боеприпасами из САУ M109 Paladin.

«Когда его спросили о процессе документирования (использования кассетных боеприпасов. — RT), Станислав дал понять, что его нет», — говорится в публикации.

При этом украинский сотрудник по связям с общественностью утверждает, что военные ВСУ записывают места применения кассетных боеприпасов, пишет газета.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами минимум 104 раза за август.

Также сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами вопреки заявлениям США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить