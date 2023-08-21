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Военная хроника рассказала об обстановке на фронте по состоянию на 21 августа

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Военная хроника рассказала об обстановке на ряде направлений спецоперации на Украине по состоянию на 21 августа.
Военная хроника рассказала об обстановке на фронте по состоянию на 21 августа
  • РИА Новости

На Запорожском направлении в окрестностях Работина и участка Пятихатки — Жеребянки относительное затишье: противник перегруппировывается и стягивает резервы к северным окраинам. При этом в районе Ольговского и Полтавки несколько дней противник наращивал силы ДРГ, к вечеру скопление украинских войск было уничтожено.

На Южно-Донецком направлении Урожайное и Старомайорское отнесли к серой зоне: ВСУ не могут зайти туда без потерь и вынуждены искать обходные пути, однако из-за заминированных полей минимизировать их не удаётся.

По участку между Новодонецким и Пречистовкой активно работает российская артиллерия.

На Артёмовском направлении продолжается выравнивание линии фронта по флангам на юге и севере, штурм Клещеевки обернулся для ВСУ фиаско. 

После серии неудач ВСУ и нескольких контрударов российских войск украинские подразделения с северного направления перебрасываются под Купянск.

Синьковка на Купянском направлении также перешла в серую зону. По предварительным данным, украинские войска уже покинули село, по позициям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ работают реактивная артиллерия и авиация.

Первые признаки ухудшения положения ВСУ в Купянске уже есть — об этом свидетельствуют сообщения об эвакуации обладминистрации.

По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

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