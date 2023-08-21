Военная хроника рассказала об обстановке на фронте по состоянию на 21 августа

Военная хроника рассказала об обстановке на ряде направлений спецоперации на Украине по состоянию на 21 августа.

На Запорожском направлении в окрестностях Работина и участка Пятихатки — Жеребянки относительное затишье: противник перегруппировывается и стягивает резервы к северным окраинам. При этом в районе Ольговского и Полтавки несколько дней противник наращивал силы ДРГ, к вечеру скопление украинских войск было уничтожено.

На Южно-Донецком направлении Урожайное и Старомайорское отнесли к серой зоне: ВСУ не могут зайти туда без потерь и вынуждены искать обходные пути, однако из-за заминированных полей минимизировать их не удаётся.

По участку между Новодонецким и Пречистовкой активно работает российская артиллерия.

На Артёмовском направлении продолжается выравнивание линии фронта по флангам на юге и севере, штурм Клещеевки обернулся для ВСУ фиаско.

После серии неудач ВСУ и нескольких контрударов российских войск украинские подразделения с северного направления перебрасываются под Купянск.

Синьковка на Купянском направлении также перешла в серую зону. По предварительным данным, украинские войска уже покинули село, по позициям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ работают реактивная артиллерия и авиация.

Первые признаки ухудшения положения ВСУ в Купянске уже есть — об этом свидетельствуют сообщения об эвакуации обладминистрации.

По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.