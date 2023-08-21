Неизвестные сожгли в Черниговской области Троицкий храм УПЦ
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«Были уничтожены колокольня, крыша и перекрытия святыни», — говорится в сообщении пресс-службы Черниговской епархии.
Кроме того, огонь повредил отдельные конструкции стен и имущество общины, в том числе четыре современных звона и старинный дореволюционный колокол.
На месте пожара очевидцы обнаружили канистру с остатками бензина.
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