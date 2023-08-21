Неизвестные сожгли в Черниговской области Троицкий храм УПЦ

В ночь на 21 августа неизвестные устроили пожар в Троицком храме УПЦ в селе Халявин Черниговской области.

«Были уничтожены колокольня, крыша и перекрытия святыни», — говорится в сообщении пресс-службы Черниговской епархии.

Кроме того, огонь повредил отдельные конструкции стен и имущество общины, в том числе четыре современных звона и старинный дореволюционный колокол.

На месте пожара очевидцы обнаружили канистру с остатками бензина.

Ранее стало известно, что у наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.

7 августа его освободили из-под стражи после внесения залога в размере более $900 тыс.

Представители Киево-Печерской лавры обратились к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры.