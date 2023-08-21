В Минобороны России заявили о подавлении 30 артиллерийских позиций ВСУ

В пресс-центре группировки войск «Центр» заявили, что на Краснолиманском направлении российские бойцы подавили 30 артиллерийских позиций ВСУ.

«На Краснолиманском направлении экипажи штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» нанесли восемь ракетных ударов по скоплению живой силы и огневым средствам противника в районах: Новосадовое, Червоная Диброва», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, поражён 120-мм миномёт с расчётом.

«Зенитным ракетным комплексом «Тор-М1» сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населённого пункта Кременная», — добавляется в заявлении.

Ранее Минобороны России показало уничтожение бронеавтомобиля ВСУ FPV-дроном.