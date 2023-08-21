Узнать больше

На Украине сообщили о планах создать военную полицию

Короткая ссылка
В Минобороны Украины сообщили о планах создать военную полицию, которая будет заниматься военными преступлениями и поддержанием дисциплины среди военнослужащих ВСУ.
На Украине сообщили о планах создать военную полицию
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Военная полиция станет военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны», — говорится в сообщении ведомства.

Целью создания нового органа в Минобороны Украины назвали поддержание воинской дисциплины. В задачи военной полиции будет входить деятельность по предупреждению и пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов.

Законопроект находится на стадии согласования.

Ранее в УФСБ по Владимирской области заявили, что жителя региона, желавшего вступить в ВСУ, арестовали по обвинению в государственной измене.

Также Второй Западный окружной военный суд по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма приговорил к трём годам колонии гражданина Украины, который прибыл во Владимирскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить