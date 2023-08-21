На Украине сообщили о планах создать военную полицию

В Минобороны Украины сообщили о планах создать военную полицию, которая будет заниматься военными преступлениями и поддержанием дисциплины среди военнослужащих ВСУ.

«Военная полиция станет военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны», — говорится в сообщении ведомства.

Целью создания нового органа в Минобороны Украины назвали поддержание воинской дисциплины. В задачи военной полиции будет входить деятельность по предупреждению и пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов.

Законопроект находится на стадии согласования.

Ранее в УФСБ по Владимирской области заявили, что жителя региона, желавшего вступить в ВСУ, арестовали по обвинению в государственной измене.

Также Второй Западный окружной военный суд по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма приговорил к трём годам колонии гражданина Украины, который прибыл во Владимирскую область.