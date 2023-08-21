Минэнерго Украины: Купянск остался без газоснабжения

В Министерстве энергетики Украины заявили, что Купянск из-за повреждения магистральной инфраструктуры остался без газоснабжения.

«В Харьковской области в результате боевых действий повреждён газопровод. Приостановлено газоснабжение города Купянска, без газа — около 4,5 тыс. абонентов», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В Минэнерго добавили, что в городе Волчанске, который также находится в Харьковской области, без электроснабжения остались 11 тыс. потребителей.

Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.