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Минэнерго Украины: Купянск остался без газоснабжения

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В Министерстве энергетики Украины заявили, что Купянск из-за повреждения магистральной инфраструктуры остался без газоснабжения.
Минэнерго Украины: Купянск остался без газоснабжения
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  • © studio-fi

«В Харьковской области в результате боевых действий повреждён газопровод. Приостановлено газоснабжение города Купянска, без газа — около 4,5 тыс. абонентов», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В Минэнерго добавили, что в городе Волчанске, который также находится в Харьковской области, без электроснабжения остались 11 тыс. потребителей. 

Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

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