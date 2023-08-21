Председатель СК России провёл встречу с участниками СВО в Санкт-Петербурге
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с участниками СВО в госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении ведомства, Бастрыкин выслушал обращения пациентов госпиталя, ответил на их вопросы и заверил военнослужащих, что они всегда могут обратиться в Следственный комитет, «где им будет оказано содействие».

Председатель поручил своим подчиненным обобщить поступившие вопросы и заняться их скорейшим решением.

Во время мероприятия глава СК вручил военнослужащим и медперсоналу госпиталя медали «За содействие» и «Доблесть и отвага».

Вместе с этим сообщается, что по инициативе военных следственных органов СК России для госпиталя приобрели кресла-коляски, средства перевязки и ухода за ранеными военнослужащими, а также лекарственные препараты.