Боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах рассказал, что в районе села Работино около 20% снарядов ВСУ не разрываются.

Об этом информирует РИА Новости.

«Очень часто, процентов 20, снаряды не разрываются. Кассетные боеприпасы — тоже бывают случаи неразрыва», — сказал военный.

По его словам, это может быть связано с давним сроком производства снарядов либо нарушениями условий их хранения.

Ранее российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.