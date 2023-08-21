РИА Новости: каждый пятый снаряд ВСУ не разрывается при обстрелах Работина
Об этом информирует РИА Новости.
«Очень часто, процентов 20, снаряды не разрываются. Кассетные боеприпасы — тоже бывают случаи неразрыва», — сказал военный.
По его словам, это может быть связано с давним сроком производства снарядов либо нарушениями условий их хранения.
Ранее российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.
Также сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.