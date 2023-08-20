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Кадыров показал видео с уничтоженной техникой ВСУ на Ореховском направлении

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении.
Кадыров показал видео с уничтоженной техникой ВСУ на Ореховском направлении
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, на данном направлении наблюдается большое скопление живой силы и иностранной боевой техники НАТО.

Кадыров отметил, что «атаки укронатовцев» отбиваются успешно.

«На счету у наших парней десятки единиц уничтоженной вражеской техники. И это только на Ореховском направлении», — отметил он.

22 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили наступление ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожской области.

27 июля Кадыров заявил, что чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта в зоне специальной военной операции.

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