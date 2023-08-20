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Economist: неудачи контрнаступления ухудшили общественное настроение на Украине

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Неудачи украинского контрнаступления ухудшили общественное настроение на Украине.
Economist: неудачи контрнаступления ухудшили общественное настроение на Украине
  • AP

Об этом говорится в статье журнала The Economist.

Отмечается, что власти Киева испытывают разочарование из-за хода контрнаступления и непоступления западного вооружения в обещанных объёмах.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал это «расстраивающим и лишающим мотивации».

Ранее издание Foreign Policy писало, что главной проблемой контрнаступления Вооружённых сил Украины стали завышенные ожидания со стороны западных стран.

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