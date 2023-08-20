Economist: неудачи контрнаступления ухудшили общественное настроение на Украине
- AP
Об этом говорится в статье журнала The Economist.
Отмечается, что власти Киева испытывают разочарование из-за хода контрнаступления и непоступления западного вооружения в обещанных объёмах.
Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал это «расстраивающим и лишающим мотивации».
Ранее издание Foreign Policy писало, что главной проблемой контрнаступления Вооружённых сил Украины стали завышенные ожидания со стороны западных стран.