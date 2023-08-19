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ВС Украины пожаловались, что при старте с аэродрома сразу терпят поражение

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Командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук в эфире телеканала «Рада» заявил, что самолёты ВСУ при старте с аэродрома тут же терпят поражение.

«Мы ещё не успеем подняться с аэродрома, а наш самолёт будет в зоне поражения. Наши самолёты каждый день обстреливаются», — цитирует его РИА Новости.

По словам Олещука, в ходе задания каждый раз по пилоту ВСУ идёт от пяти до девяти самолётов разных типов.

Ранее российские разведчики перехватили разговоры солдат ВСУ, которые просят об эвакуации на Марьинском направлении в ДНР, но получают в ответ приказ стоять до последнего.

18 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что село Клещеевка под Артёмовском находится под полным контролем российских военных.

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