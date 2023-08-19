Пожилая женщина пострадала при обстреле ВСУ Донецка

В представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что пожилая женщина пострадала при обстреле украинскими военными Донецка.

«Донецк (Куйбышевский район): на ул. Виктора Исакова, 30, ранена женщина 1951 года рождения», — говорится в сообщении. 13 августа стало известно, что один мирный житель погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ.