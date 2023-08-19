ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска в ночь на 19 августа обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что ВСУ было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, а также три кассетных снаряда.

По данным представительства, под обстрел попали Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки.

Днём ранее трое строителей погибли при подрыве на боеприпасе в Донецке.

Также сообщалось, что при обстреле Ясиноватского района ВСУ был ранен мирный житель.