ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что ВСУ было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, а также три кассетных снаряда.
По данным представительства, под обстрел попали Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки.
Днём ранее трое строителей погибли при подрыве на боеприпасе в Донецке.
Также сообщалось, что при обстреле Ясиноватского района ВСУ был ранен мирный житель.