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ВСУ за ночь обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

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Украинские войска в ночь на 19 августа обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что ВСУ было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, а также три кассетных снаряда.

По данным представительства, под обстрел попали Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки.

Днём ранее трое строителей погибли при подрыве на боеприпасе в Донецке.

Также сообщалось, что при обстреле Ясиноватского района ВСУ был ранен мирный житель.

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